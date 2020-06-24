İmalat sanayi KKO Mayıs'ta 1.0 puan arttı İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mayıs ayında bir önceki aya göre 1.0 puan artarak yüzde 62.6 düzeyine yükseldi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mayıs ayında bir önceki aya göre 1.0 puan artarak yüzde 62.6 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), aynı dönemde 0.8 puan artarak yüzde 62.7 düzeyine çıktı.

Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 58.4'ten 2.1 puan düşüşle yüzde 56.3 düzeyine, dayanıklı tüketim mallarında ise 5.9 puan düşüşle yüzde 51.2'dan yüzde 45.3 düzeyine,dayanıksız tüketim mallarında da, 1.4 puan düşüşle yüzde 59.8 düzeyinden, yüzde 58.4'e geriledi.Kapasite kullanım oranı, ara mallarda da 1.0 puan düşüşle yüzde 65.5 düzeyinden yüzde 64.5 düzeyine gerilerken, yatırım mallarında 13.2 puan birden yükselerek yüzde 51.4 düzeyinden, yüzde 64.6 düzeyine tırmandı.

Kaynak: DHA