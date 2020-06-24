İmalat sanayi KKO Haziran'da 3.4 puan yükseldi İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Haziran ayında bir önceki aya göre 3.4 puan artarak yüzde 66.0 düzeyine yükseldi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Haziran ayında bir önceki aya göre 3.4 puan artarak yüzde 66.0 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), aynı dönemde 3.1 puan artarak yüzde 65.8 düzeyine çıktı.

Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 56.3'ten 6.1 puan artışla yüzde 62.4 düzeyine, dayanıklı tüketim mallarında ise 17.3 puan artışla yüzde 45.3'ten yüzde 62.6 düzeyine,dayanıksız tüketim mallarında da, 4.0 puan artışla yüzde 58.4 düzeyinden, yüzde 62.4 düzeyine,ara mallarda 2.5 puan artışla yüzde 64.5 düzeyinden yüzde 67.0 düzeyine,

yatırım mallarında 2.4 puan artışla yüzde 64.6 düzeyinden, yüzde 67.0 düzeyine yükseldi. (Grafik)

Kaynak: DHA