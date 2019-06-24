İmalat sanayi KKO Haziran'da 0.8 puan artışla 77.1'e çıktı

Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), Haziran ayında bir önceki aya göre 0.8 puan artışla yüzde 77.1 düzeyine ve imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.5 puan artışla yüzde 76.6 düzeyine yükseldi.



Kaynak: DHA