İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76.2'ye geriledi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Temmuz'da geçen aya göre 0.9 puan azalarak yüzde 76.2 düzeyine geriledi.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76.2'ye geriledi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Temmuz'da geçen aya göre 0.9 puan azalarak yüzde 76.2 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), aynı dönemde 0.7 puan azalarak yüzde 75.9 düzeyine indi.


Kaynak: DHA
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