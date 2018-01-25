İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Ocak'ta Azaldı

2018 yılı Ocak ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), açıklamasına göre, 2018 yılı Ocak ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranı

2018 yılı Ocak ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış olduğu görüldü.

Veride "2018 yılı Ocak ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 623 işyerine 'İktisadi Yönelim Anketi' formu gönderilmiş, 2 bin 103 katılımcıdan yanıt alınmıştır. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırılmıştır" ifadeleri de yer aldı. - İSTANBUL