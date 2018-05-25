İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Mayıs'ta Arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Mayıs dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranı istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2018 yılı Mayıs ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77,9 seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı Mayıs ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 607 işyerine 'İktisadi Yönelim Anketi' formu gönderildi, 2 bin 147 katılımcıdan yanıt alındı.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranı

2018 yılı Mayıs ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallar ile dayanıklı tüketim mallarında artış, dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde azalış görüldü. Yatırım mallarında ise değişim olmadığı gözlendi. - İSTANBUL