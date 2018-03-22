İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Mart'ta Değişmedi

2018 yılı Mart ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Mart ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Buna göre; 2018 yılı Mart ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı Mart ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2614 işyerine 'İktisadi Yönelim Anketi' formu gönderilmiş, 2 bin 112 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 79,1 seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı Mart ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıklı tüketim malları, yatırım malları, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında artış görülürken, ara mallarda azalış gözlendi. - İSTANBUL