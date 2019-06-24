İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran'da 0.8 puan arttı (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), Haziran ayında bir önceki aya göre 0.8 puan artışla yüzde 77.1 düzeyine ve imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.5 puan artışla yüzde 76.6 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası Haziran ayı KKO verilerine göre Haziran'da geçen aya göre;

Tüketim malları endeksi yüzde 74.1'den yüzde 75.1'e

Dayanıklı tüketim malları endeksi yüzde 73.4'ten yüzde 76.3'e,

Dayanıksız tüketim malları endeksi yüzde 74.2'den yüzde 74.9'a,

Ara mallar endeksi yüzde 76.3'ten yüzde 76.8'e,

Yatırım malları endeksi yüzde 75.6'dan yüzde 77.2'ye yükseldi. (Grafik)



Kaynak: DHA

- İstanbul