İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı

- Sanayide kapasite kullanım oranı yılı yüzde 75,6'yla kapattıİmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Aralık ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

- Sanayide kapasite kullanım oranı yılı yüzde 75,6'yla kapattı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Aralık ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 736 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı