İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Aralık'ta Azaldı

2017 yılı Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 79 seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 yılı Aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranları verisini açıkladı. Buna göre, 2017 yılı Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 79,0 seviyesinde gerçekleşti.



2017 yılı Aralık ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 624 işyerine 'İktisadi Yönelim Anketi' formu gönderildi, 2 bin 101 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 79,0 seviyesinde gerçekleşti.



Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranı



2017 yılı Aralık ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıklı tüketim malları ve ara mallarda artış görülürken, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları ve yatırım mallarında azalış gözlendi. - İSTANBUL