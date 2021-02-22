İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0.5 puan düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0.5 puan düştü

22.02.2021 11:02 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:07
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0.5 puan düştü

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Şubat ayında, bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 74.9'a geriledi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Şubat ayında, bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 74.9'a geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.5 düzeyine geriledi.

Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.1'den 0.5 puan artışla yüzde 71.6 düzeyine geriledi, dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 73.8'den 3.0 puan artışla yüzde 76.8 düzeyine yükseldi,dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 70.6 ile değişmedi,ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 77.8'den, 0.3 puan artışla yüzde 78.1'e yükseldi,yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 74.6 ile değişmedi. (Grafik)

 


İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0.5 puan düştü
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0.5 puan düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Kadir Topbaş Pervin Buldan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Toygun Ateş Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İran Kaza Adana Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0.5 puan düştü - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 11:12:46. #1.15#
title