İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0.5 puan düştü

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Şubat ayında, bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 74.9'a geriledi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Şubat ayında, bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 74.9'a geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.5 düzeyine geriledi.

Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.1'den 0.5 puan artışla yüzde 71.6 düzeyine geriledi, dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 73.8'den 3.0 puan artışla yüzde 76.8 düzeyine yükseldi,dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 70.6 ile değişmedi,ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 77.8'den, 0.3 puan artışla yüzde 78.1'e yükseldi,yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 74.6 ile değişmedi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı