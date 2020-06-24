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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı haziranda yükseldi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 2020 haziran döneminde bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı haziranda yükseldi
24.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:14

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 2020 haziran döneminde bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 haziran dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı haziran ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 740 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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