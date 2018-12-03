İmalat PMI yükseldi ama daralma sürdü
Eylülde 42.7'ye gerileyerek Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyesini gören imalat PMI, ekimin ardından kasımda da yükseldi ancak 44.7 ile 50 sınırının altında kaldı ve sektördeki daralmanın sekizinci aya girdiğine işaret etti.
Eylülde 42.7'ye gerileyerek Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyesini gören imalat PMI, ekimin ardından kasımda da yükseldi ancak 44.7 ile 50 sınırının altında kaldı ve sektördeki daralmanın sekizinci aya girdiğine işaret etti.
Kaynak: Dunya.com