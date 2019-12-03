İM Kayserispor, Türkiye Kupası mesaisine başladı

03.12.2019 19:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:13

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı.

Ligde 7 puanla son sırada yer alan ve 13'üncü haftanın kapanış maçında Beşiktaş'a 4-1'lik sonuçla mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor gözünü kupaya çevirdi. Kulüp tesislerinde perşembe günü Manisa FK ile oynayacakları Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçına hazırlanan sarı kırmızılılarda Beşiktaş maçına ilk 11'de çıkan isimler yenileme antrenmanı yaptılar. Diğer futbolcular ve U19 takımından A takım antrenmanına dahil edilen futbolcular ise teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kondisyon ve yarı saha çift kale maç oynadı.

Kaynak: DHA