İlyas Yalçıntaş'tan yepyeni şarkı "Dünya Senin"
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İlyas Yalçıntaş'tan yepyeni şarkı "Dünya Senin"

Son zamanlarda çıkardığı "Farzet" ve "Olur Olur" şarkılarıyla haftalarca müzik listelerinde 1 numarada kalan başarılı müzisyen İlyas Yalçıntaş'ın yeni çalışması "Dünya Senin" müzikseverlerle buluştu.

İlyas Yalçıntaş'tan yepyeni şarkı
29.05.2020 09:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:20

Yalçıntaş'a klibinde, geçtiğimiz günlerde Maslak'taki rezidansında aslan yavru beslemesiyle gündeme gelen İranlı manken Qazal Yadegari eşlik etti.

"Pandemide Hiç Üretemedim"

"Üretiyorum Diyen Yalan Söylüyordur"

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında neredeyse evden hiç çıkmayan İlyas Yalçıntaş bu süreçten olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Genç müzisyen evde geçirdiği vakitlerde üretken olamadığını, beste yapmakta çok zorlandığını, neredeyse hiçbir şeye konsantre olamadığını söyledi. "Bu süreçte beste yapıp deliler gibi üretiyorum diyen varsa da yalan söylüyordur." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler

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