İlyas Yalçıntaş'tan korona günlükleri Son günlerde ülkemizi ve dünyayı etkileyen koronavirüsten korunmak için evinden çıkmayan sanatçılar arasında İlyas Yalçıntaş da var.







Son günlerde ülkemizi ve dünyayı etkileyen koronavirüsten korunmak için evinden çıkmayan sanatçılar arasında İlyas Yalçıntaş da var. Yalçıntaş tüm gün evinde hem üretiyor hem de tatlı köpeği Pasha ile evinin bahçesinde oyunlar oynuyor. Genç şarkıcı İlyas Yalçıntaş, köpeği Pasha ile olan fotoğrafını "Korona Günlükleri" açıklamasıyla sosyal medya hesabından paylaştı.



