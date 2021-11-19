İlyas Yalçıntaş Konseri Cumartesi Akşamı Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu'nda

NEVŞEHİR (Habermetre) - 19-11-2021 21: 18: 16 22

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser etkinlikleri sevilen pop müzik sanatçısı İlyas Yalçıntaş ile devam edecek. 20 Kasım Cumartesi akşamı Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek ücretsiz halk konserine katılmak isteyen üniversite öğrencileri için servis araçları kaldırılacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Gece Yolcuları'nın ardından bu kez ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş Nevşehir'de sahne alacak.

20 Kasım Cumartesi günü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenecek olan konser saat 19. 30'da başlayacak.

Yalçıntaş'ın 'İçimdeki Duman', 'İncir', 'Olur Olur', 'Bu Nasıl Veda', 'Mecnun' ve 'Darmadağın' gibi sevilen şarkılarını seslendireceği konsere katılmak isteyen üniversite öğrencileri için saat 18. 30'dan itibaren Nevşehir Bektaş Veli Üniversitesi bankamatikler önünden ücretsiz servis araçları kaldırılacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet