İlyas Tetik'in son keşfi Murat Konukçu, 'Mesela' ile müzikseverlerle buluştu

Aranjesi Ferdi Karameşe'ye ait olan şarkının söz ve müziği Ramazan Dal, müzik yönetmenliğinde ise 6 ay önce ani vefatıyla müzik dünyasını yasa boğan İlyas Tetik'in imzası yer alıyor.

Kendine has müzik tarzı ile sektörde farkını hissettiren Konukçu'nun yeni şarkısı enerjik ritmi ve melodik sözleriyle kısa sürede büyük beğeni topladı. Kardeşliğe ve birlik içinde yaşamaya vurgu yapan sözleriyle dikkat çeken şarkıda tüm farklılıkların ortadan kalkması ve savaşların bitmesi umut ediliyor.

Renkler, duygular ve farklılıkların dünyayı güzel yapıtını ifade eden Konukçu, "Şarkının kaydı sırasında çok duygusal anlar yaşadım. İlyas Tetik'in benim üzerimde çok emeği var. Arabesk müziğindeki boşluğu dolduracağıma inanıyordu. Onun bana kattıklarını her zaman şükranla taşıyacağım. Büyük ustama inşallah layık olabilirim " diye konuştu.