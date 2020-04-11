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Türkiye Futbol Federasyonu, Adana, Spor

İlyas Ayan hayatını kaybetti

Eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

11.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:14
İlyas Ayan hayatını kaybetti

Eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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