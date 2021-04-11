İlyas Ayan'a vefa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlyas Ayan'a vefa

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İlyas Ayan'a vefa

Çukurova Belediyesince Toros Mahallesinde yaptırılan Milli Hakem İlyas Ayan Parkı hizmete açıldı.

Sivil Havacılık'tan 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına yalanlama
Sivil Havacılık'tan 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına yalanlama
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz

Çukurova Belediyesince Toros Mahallesinde yaptırılan Milli Hakem İlyas Ayan Parkı hizmete açıldı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Adana Şube Başkanı Tülay Tapcı, açılış töreninde, hakemlerin Adana'yı Süper Lig'de temsil eden tem camia olduğunu söyledi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür eden Tapcı, "Adı gibi sözü de bir siyasetçi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ne söz verdiyse yerine getirdi. Keşke bunu merhum İlyas Ayan da görseydi" dedi.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan da konuşmasında, "Soner Çetin her zaman yanımızda oldu. Ne zaman ihtiyacımız olsa bize destek verdi" ifadelerini kullandı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, merhum İlyas Ayan ile son dönemlerde tanıştığını hatırlattı. Buna karşın aralarında çok sıkı bir bağ oluştuğunu ve sürekli bir araya geldiklerini anlatan Başkan Çetin, "İlyas Ayan Adana ve Türkiye'yi futbolda başarıyla temsil etmiş bir isim. Benim için de önemli bir isim. Böyle güzel bir olaya vesile oldukları için Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Adana Şubesine teşekkür ediyorum. Bugün çok mutlu ve huzurluyum, görevimi biraz olsun yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'a teşekkür eden Başkan Çetin, "Çukurova ilçesinde bazı spor tesislerine ihtiyaç var. Bunu kendisine izah ettiğimde hemen tamam dedi. Gerekli görüşmeleri yaptı ve ödenekleri çıkarttı. Çukurova iki stadyum, tenis akademisi ve spor salonu yapılacak. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Spor salonu da bizim için çok önemli çünkü 1. Ligde mücadele eden kadın voleybol takımız var. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bu tesisler çok önemli" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi. - ADANA

İlyas Ayan'a vefa
İlyas Ayan'a vefa
İlyas Ayan'a vefa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mario Draghi Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Canan Ergüder Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İlyas Ayan'a vefa - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:11:48. #1.15#
title