İlyas Ayan'a vefa

Çukurova Belediyesince Toros Mahallesinde yaptırılan Milli Hakem İlyas Ayan Parkı hizmete açıldı.

Çukurova Belediyesince Toros Mahallesinde yaptırılan Milli Hakem İlyas Ayan Parkı hizmete açıldı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Adana Şube Başkanı Tülay Tapcı, açılış töreninde, hakemlerin Adana'yı Süper Lig'de temsil eden tem camia olduğunu söyledi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür eden Tapcı, "Adı gibi sözü de bir siyasetçi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ne söz verdiyse yerine getirdi. Keşke bunu merhum İlyas Ayan da görseydi" dedi.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan da konuşmasında, "Soner Çetin her zaman yanımızda oldu. Ne zaman ihtiyacımız olsa bize destek verdi" ifadelerini kullandı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, merhum İlyas Ayan ile son dönemlerde tanıştığını hatırlattı. Buna karşın aralarında çok sıkı bir bağ oluştuğunu ve sürekli bir araya geldiklerini anlatan Başkan Çetin, "İlyas Ayan Adana ve Türkiye'yi futbolda başarıyla temsil etmiş bir isim. Benim için de önemli bir isim. Böyle güzel bir olaya vesile oldukları için Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Adana Şubesine teşekkür ediyorum. Bugün çok mutlu ve huzurluyum, görevimi biraz olsun yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'a teşekkür eden Başkan Çetin, "Çukurova ilçesinde bazı spor tesislerine ihtiyaç var. Bunu kendisine izah ettiğimde hemen tamam dedi. Gerekli görüşmeleri yaptı ve ödenekleri çıkarttı. Çukurova iki stadyum, tenis akademisi ve spor salonu yapılacak. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Spor salonu da bizim için çok önemli çünkü 1. Ligde mücadele eden kadın voleybol takımız var. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bu tesisler çok önemli" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı