İluh Deresinde İlaçlama Çalışması

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklıklarının artmasıyla larvaların oluştuğu alanlarda erken müdahale için ilaçlanma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mevsimsel koşulları göz önüne alarak ilaçlama takvimini işleten belediye veteriner işleri müdürlüğü ekipleri, sinek, sivrisinek ve larvaya karşı zamanında müdahale için sulama kanalı, İluh Deresi, su birikintileri ve şehir merkezindeki kanallarda ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi. Yumurtaların larva, pupa ve ergin sivrisinek haline dönüşümünü engellemek için yapılan ilaçlama ile söz konusu sivrisinek popülasyonunu en aza indirip buna bağlı olarak oluşabilecek hastalıkların minimize edilmesi için ilaçlama gerçekleştiriliyor. - BATMAN