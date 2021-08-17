İltica ne demek? İltica anlamı ne?
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İltica ne demek? İltica anlamı ne?

İltica ne demek? İltica anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İltica, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İltica ne demek? İltica anlamı ne? İşte, İltica kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İltica kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Peki, İltica anlamı ne? İltica ne demek?

İLTİCA NE DEMEK?

İltica:

isim, (iltica:), Arapça iltica?

Sığınma.

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