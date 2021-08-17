İltica ne demek? İltica anlamı ne?
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İLTİCA NE DEMEK?
İltica:
isim, (iltica:), Arapça iltica?
Sığınma.