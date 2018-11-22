İltica Başvurusu Yapanlar Artık Daha Fazla Bekleyecek

ALMANYA, Göç ve Mülteciler Dairesi'nin yükünü hafifletmek amacıyla iltica yasasında geçici bir düzenleme planlıyor. Koalisyon ortağı SPD'nin Federal Meclis Grubu iç politika sözcüsü Burkhard Lischka'nın açıklamasına göre 2015 ve 2016 yıllarında iltica başvurusunda bulunan mülteci adaylarıyla ilgili işlemleri sonuçlandırma süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Lischka, uygulamanın sürekli hale getirilmesini istemediklerini, öncelikle yılda 890 bine varan iltica başvurusunun yapıldığı 2015 ve 2016 yılları için geçici bir çözüm bulunmasına onay vereceklerini ve yeni iltica başvurularının işleme alınmasını geciktirmemek için yetkili daireye daha fazla zaman tanımak gerektiğini söyledi.

SÜRENİN UZATILMASINI GÖÇ DAİRESİ İSTEDİ

Düzenleme, Göç ve Mülteciler Dairesi Başkanı Hans-Eckard Sommer'in işlemlerde büyük yığılma olması nedeniyle hükümetten yardım istemesi üzerine çıkarılıyor. Sommer iltica sisteminde karışıklık çıkmaması için sürenin uzatılmasını istediklerini özellikle yüz binlerce mültecinin Almanya'ya geldiği 2015 ve 2016 yıllarında tıkanma tehlikesiyle karşılaştıklarını söylemişti. Almanya'da normal olarak başvurudan üç yıl sonra siyasi iltica hakkı için gösterilen gerekçelerin hala geçerli olup olmadığı inceleniyor. Denetleme işlemlerinde öncelikle mültecilerin geldikleri ülkelerde durumun değişip değişmediğine bakılıyor.