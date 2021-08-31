ILO Türkiye'nin yeni programı İŞMEP Gaziantep'te başlayacak
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ILO Türkiye'nin yeni programı İŞMEP Gaziantep'te başlayacak

ILO Türkiye'nin yeni programı İŞMEP Gaziantep'te başlayacak
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi'nin yeni programı, İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP) Gaziantep'te başlayacak.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi'nin yeni programı, İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP) Gaziantep'te başlayacak.

ILO Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını döneminde iş arayanlar ile işverenlere destek için iş gücü piyasasındaki açık işlerin gerektirdiği becerileri kazandıracak şekilde tasarlanan İŞMEP, istihdam olanaklarını artırıyor ve çalışanların mesleki becerilerini geliştirmelerini desteklemeye devam ediyor.

Gaziantep'te iş arayanları ve işverenleri desteklemek amacıyla başlayan program, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) tarafından uygulanacak.

Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin başvurabileceği program yoluyla katılımcılar, işbaşı ve iş dışı eğitimleri alacak, yeni beceriler edinecek ve mevcut becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Ayrıca programa katılanlar, kayıtlı olarak istihdam edilecek, kısa ve uzun vadeli tüm sosyal güvenlik haklarına sahip olacak.

GESOB Mesleki Eğitim Merkezi'nin (MEM), işe yerleştirme faaliyetleriyle eş zamanlı yürüteceği mesleki eğitimler, sanayi alanında ihtiyaç duyulduğu tespit edilen 11 alanda düzenlenecek.

İşbaşı eğitimler, program kapsamında işe yerleştirmelerin yapılacağı işletmelerde, iş dışı eğitimler ise GESOB-MEM tarafından verilecek.

İŞMEP'e, 18-40 yaş grubundakiler öncelikli olmak üzere iş arayan herkes başvurabilecek. Beceri geliştirme fırsatlarına erişimini artırmak amacıyla 40 yaşın üzerinde olsa da kadınlar ve engelliler programdan faydalanabilecek. 24 Ağustos'ta başlayan programa 30 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

İŞMEP, Bursa ve İstanbul'da da uygulanacak.

"İnsana yakışır iş fırsatlarını artırmak açısından kritik önem taşıyor"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, programa ilişkin, şunları kaydetti:

"Beceri geliştirme, beceri arz ve talebini uyumlu hale getirmek suretiyle, tüm çalışanların potansiyelini açığa çıkarmak ve insana yakışır iş fırsatlarını artırmak açısından kritik önem taşıyor. Yeni beceri geliştirme programımız İŞMEP sayesinde, bir yandan işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücünün yetişmesini sağlarken, diğer yandan çalışanların kendilerine iş gücü piyasasında daha iyi işler bulmalarını desteklemiş oluyoruz."

GESOB Başkanı Ömer Küsbeoğlu ise İŞMEP'in Kovid-19 sürecinde esnaf ve sanatkarın nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması, iş arayanlara mesleki eğitim ve iş imkanının sunulması ve kayıt dışılığın önlenmesi konusunda büyük bir çalışma olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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