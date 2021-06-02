ILO: Salgın 108 milyon çalışanı yoksullaştırdı
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ILO: Salgın 108 milyon çalışanı yoksullaştırdı

ILO: Salgın 108 milyon çalışanı yoksullaştırdı
Deutsche Welle - Haberler | Güncel

Uluslararası Çalışma Örgütü, salgının yarattığı istihdam krizinin 2019'a kıyasla 108 milyon insanı daha yoksul veya aşırı yoksul kategorisine ittiğini açıkladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü, salgının yarattığı istihdam krizinin 2019'a kıyasla 108 milyon insanı daha yoksul veya aşırı yoksul kategorisine ittiğini açıkladı.Birleşmiş Milletler'e bağlı (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), koronavirüs salgını yüzünden dünya çapında 100 milyondan fazla çalışanın yoksulluğa sürüklendiğini bildirdi. ILO'nun dünyada istihdamı mercek altına aldığı raporuna göre bunun başlıca nedeni pandemi yüzünden çalışma saatlerinin azalması ve nitelikli işlerin kaybolması. İş gücü piyasasında salgın nedeniyle yaşanan krizinin henüz sona ermekten uzak olduğunu bildiren ILO, istihdam oranının salgın öncesi döneme en erken 2023'te ulaşabileceğinin altını çizdi.

"Covid sadece sağlık krizi olmadı"

ILO'nun her yıl hazırladığı Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm adını taşıyan rapor, istihdam açığının bu yılının sonunda 75 milyona yükseleceğini, 2022 yılında ise 23 milyona gerileyeceğini öngörüyor.

ILO Başkanı Guy Ryder, gazetecilere yaptığı açıklamada "Covid-19 sadece bir halk sağlığı krizi olmadı, aynı zamanda istihdam ve insani kriz oldu" dedi.

Ryder, düzgün işler yaratmak, toplumun en kırılgan kesimlerini korumak ve pandeminin sert şekilde vurduğu sektörleri desteklemek için kararlı bir şekilde çaba gösterilmezse krizin etkilerinin yıllarca süreceği uyarısında bulundu.

2022'de 205 milyon işsiz

2019'da 187 milyon kişi olan küresel işsizliğin 2022 yılında 205 milyon kişiye ulaşacağını tahminine yer vereren rapor, bunun yüzde 5,7 seviyesinde işsizlik oranına karşılık geldiğini belirtiyor. Bu düzeyde bir oran son olarak 2013 yılında kaydedildi.

ILO'nun raporu istihdam krizinden en çok etkilenen bölgelerin Latin Amerika ve Karayipler ile Avrupa ve Orta Asya olduğuna işaret ediyor. Bu bölgelerde çalışma süresi kayıplarının ilk çeyrekte yüzde 8'i, ikinci çeyrekte ise yüzde 6'yı aştığı kaydediliyor.

Günlük 3,2 doların altında kazanç

İstihdam ve çalışma sürelerindeki azalmanın gelir kaybı ve yoksulluğa dönüştüğü tespitinde bulunan ILO, 2019 yılıyla kıyaslandığından dünya genelinde 108 milyon çalışan yoksul veya aşırı yoksul kategorisine geriledi. Bu, çalışanlar ve ailelerinin kişi başına günde 3,2 doların altında geçinmek zorunda olduğu anlamına geliyor.

Salgının durumunda kötüleşme olmadığı takdirde bu yılın ikinci yarısında istihdamda toparlanmanın hızlanacağı bekleniyor. Ancak aşıya erişimdeki eşitsizlik ve gelişmekte olan ülkelerin mali desteklerinin yetersiz olması istihdamdaki toparlanmanın da dengesiz olacağı öngörüsüne yol açıyor. Şimdiye kadar Covid-19 aşılarının yüzde 75'i, 10 ülke arasında paylaşıldı.

AFP/GY,HS

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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