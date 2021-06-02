ILO: Kovid-19 krizi nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde 140 milyon kişi işini kaybetti
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ILO: Kovid-19 krizi nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde 140 milyon kişi işini kaybetti

ILO: Kovid-19 krizi nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde 140 milyon kişi işini kaybetti
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin sona ermekten çok uzak olduğu uyarısında bulunarak 2021'in ilk çeyreğinde küresel çapta çalışma saatlerinde yüzde 4,8 kayıp yaşandığını, bunun da 140 milyon kişinin tam zamanlı işini kaybettiği anlamına geldiğini bildirdi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin sona ermekten çok uzak olduğu uyarısında bulunarak 2021'in ilk çeyreğinde küresel çapta çalışma saatlerinde yüzde 4,8 kayıp yaşandığını, bunun da 140 milyon kişinin tam zamanlı işini kaybettiği anlamına geldiğini bildirdi.

Cenevre merkezli örgütün, "Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2021" başlıklı raporu, Dünya Sağlık Örgütünün, Kovid-19'u pandemi ilan etmesinden yaklaşık 15 ay sonra yayımlandı.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Cenevre'de video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, "2021 yılının ilk çeyreğinde, Kovid-19 krizi nedeniyle toplam çalışma saatlerinde yüzde 4,8 kayıp yaşandı ve bunun 140 milyon tam zamanlı işe tekabül ettiğini tahmin ediyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasında oluşturduğu krizin bitmekten çok uzak olduğu ve istihdam artışının kayıpları telafi etmeye yetmeyeceği uyarısında bulunan Ryder, "Bu sadece bir halk sağlığı krizi değil, aynı zamanda bir istihdam krizi ve insani kriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ryder, küresel işsizliğin 2019'da 187 milyon olduğunu, 2022'de ise bu rakamın 205 milyona ulaşmasını beklediklerini, bunun da küresel işsizlik oranının yüzde 5,7 seviyesinde seyredeceği anlamına geldiğini aktardı.

Tüm olumsuzluklara rağmen 2021'in ikinci yarısında ILO'nun önemli bir istihdam artışı beklediğini dile getiren Ryder, "Fakat bu dengesiz (istikrarsız) olacak ve krizin yol açtığı hasarı onarmaya yetmeyecek. Dolayısıyla 2021'i bir bütün olarak ele alırsak, çalışma saatlerindeki ortalama açığın 100 milyon tam zamanlı işe eş değer olacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ILO raporunda, Kovid-19 salgınının neden olduğu krizden 2021'in ilk yarısında en kötü etkilenen bölgelerin Latin Amerika, Karayipler ve Orta Asya olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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