ILO, iş yerinde şiddet ve tacize karşı ilk uluslararası sözleşmeyi onayladı

ILO, iş yerinde şiddet ve tacize karşı ilk uluslararası sözleşmeyi onayladı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), iş yerinde şiddet ve tacize karşı hazırlanan sözleşmeyi bugün onayladı.

ILO, iş yerinde şiddet ve tacize karşı ilk uluslararası sözleşmeyi onayladı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), iş yerinde şiddet ve tacize karşı hazırlanan ilk uluslararası sözleşmeyi bugün onayladı.

ILO'nun Çalışma Konferansı'nın son gün oturumunda kabul eden sözleşme, imza atan hükümetleri bağlayıcı bir niteliğe sahip. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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