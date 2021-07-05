İlmi Etüdler Derneğinin düzenlediği ILEM Summer School'un 7'ncisi başladı

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) yürütücülüğünde düzenlenen International ILEM Summer School'un (IISS) yedincisi çevrimiçi ortamda başladı.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) yürütücülüğünde düzenlenen International ILEM Summer School'un (IISS) yedincisi çevrimiçi ortamda başladı.

IISS Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Köroğlu, yaptığı açıklamada, bu yıl IISS'ye Hindistan'dan Rusya'ya, İtalya'dan Latin Amerika ülkelerine kadar yaklaşık 20 ülkeden 45 akademisyenin katılacağını belirtti.

Bu yıla özel tüm programın Zoom Webinar altyapısıyla takip edilebileceğine değinen Köroğlu, "Biz bu program aracılığıyla İslam dünyasında ortak çalışmalar yapan kurumların ve genç ilim insanlarının tanışmasını ve fikir paylaşımında bulunmasını amaçlıyoruz." dedi.

Programın ana temasının "Modern Dünyada Müslüman Kimliği" olacağını vurgulayan Köroğlu, 5 gün boyunca konunun farklı kültürlerden çeşitli bakış açılarıyla ele alınmasının zenginlik oluşturacağının altını çizdi.

Bugün başlayan program kapsamında Imtiyaz Yusuf, Basma Abdelgafar ve Dalia Fahmy, "Müslüman Kimliği" üzerine geniş kapsamlı dersler verecek.

Azyumardi Azra, Fikret Karcic ve Nassef Manabilang Adiong ise IISS Talks'a konuk olacak. Farklı coğrafyalardan örneklerin sunulacağı konuşmalarda Müslüman kimliğinin yansımaları sorgulanacak. Benzer şekilde programda yer alan 7 atölyede katılımcılar tarafından sunulacak 28 bildiriyle kimlik meselesi tartışılacak.

Dinleyicilerin soruları, eleştirileri ve değerlendirmeleri eşliğinde son bulacak atölyelerin moderatörlüğünü Latif Karagöz, Irfanullah Farooqi, Alev Erkilet, Ahmet Köroğlu, Necati Anaz, Nia Deliana ve Baptiste Brodard yapacak.

IISS 7, İLEM'in yürütücülüğünde YTB, İstanbul Üniversitesi, International League of Academicians (ILM) ve Islamic Cooperation Youth Forum'un (ICYF) destekleriyle gerçekleşiyor. Program hakkındaki detaylara iiss.ilem.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel