İlmek İlmek Sevgi ve Kardeşlik Dokuyoruz" Projesi

Tirebolu Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan İlkokulu öğrencileri, "Kardeşliği İlmek İlmek Dokuyoruz" projesi kapsamında kardeş okulları ziyaret etti.



Öğrenciler, kardeş okul seçtikleri Eymür Köyü İlkokulu ile Sekü Köyü Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulundaki öğrencilere proje kapsamında bere, kaşkol ve eldivenleri hediye ettiler.



Sekü Köyü Ortaokulu Öğrencisi Azra Nur Akın, okul adına öğrencilere teşekkür ederek,"Okulumuza gelerek bizlere kardeşliğinizi gösterdiniz. Okulumuz adına sizlere çok teşekkür ederiz. Kardeşliğin, iyiliğin tüm dünyaya hakim olması ve hiçbir çocuğun üşümemesi dileklerimizle hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Ziyaret etkinliğine Tirebolu Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı, Tirebolu Belediye Başkan Yardımcısı Besim Kadıoğlu ve davetliler katıldı.