"İlmek İlmek Sevgi" projesiyle çocuklar ısınacak

03.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:50

Samsun'un İlkadım ilçesinde Kazım Orbay İlkokulu Okul Aile Birliği ve öğretmenleri tarafından hazırlanan İlmek İlmek Sevgi projesi kapsamında toplanan kışlık giyecekler, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki köy okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilecek.

Kazım Orbay İlkokulu Okul Aile Birliği ile okul öğretmenleri, proje kapsamında yardımsever velilerin ördüğü ya da satın aldığı kışlık giyecekleri topladı.

Bazı veliler atkı, eldiven ve bere örerken bazı veliler de ihtiyaç sahibi öğrenciler için mont, bot, içlik, çorap satın alarak projeye destek verdi.

Proje Koordinatörü ve sınıf öğretmeni Hamiye Denli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun sosyal sorumluluk projesi olarak böyle bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Öğrenci velileri ile çevreden projeyi duyan duyarlı insanların projeye katkı sağladığını belirten Denli, "Ülkemizin doğu bölgelerinde iklim şartları oldukça sert geçiyor. Dolayısıyla bu bölgelerde, özellikle köylerde yaşayan öğrencilerimiz çok zor şartlarda eğitim görüyor. Yürüttüğümüz kampanya ile toplanan kışlık giyecek, bot ve montlar sayesinde inşallah bu kışı daha sıcak geçirecekler. Çocukların yüzünün gülmesi bizleri de mutlu ediyor. " dedi.

Kazım Orbay İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Zühal Kurt ise bütün velilerin katkısıyla bu yıl 500 öğrencinin kışlık ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, yıl sonuna kadar da bu tür yardımların devam edeceğini ifade etti.

Kurt, kendilerine teslim edilen malzemeleri kolilediklerini ifade ederek, "İlk kısmını Erzincan'ın Tercan ilçesindeki bir köy okuluna göndereceğiz. Destek sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl ilk etapta 500 öğrencimizin yüzünü güldürmek istiyoruz." diye konuştu.

Okul öğrencileri ise kendileri gibi öğrenci olan çocukların üşümemesi için ailelerinden yardım istediklerini ve yapılan yardımlardan dolayı da mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA