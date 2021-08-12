İllerin vaka sayısı haritası güncellendi
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İllerin vaka sayısı haritası güncellendi

İllerin vaka sayısı haritası güncellendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre vaka sayısı haritasında, son 1 haftada vaka oranı en çok artan iller; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu.

SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre vaka sayısı haritasında, son 1 haftada vaka oranı en çok artan iller; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu.

100 bin nüfusa karşılık gelen illerin haftalık vaka sayısı haritası, güncellendi. Sağlık Bakanı Koca, güncel haritayı "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek" mesajı ile Twitter'daki hesabından paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise 974,40 ile Siirt, 786,29 ile Diyarbakır, 557,11 ile Batman, 503,27 ile Rize, 430,81 ile Mardin oldu.

Bakan Koca, haritaya göre son haftada vaka sayısı en çok artan illerin ise Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl olduğunu duyurdu. Koca, "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun" dedi. 

 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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