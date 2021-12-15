İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi - Yeniden

KIRKLARELİ (DHA) - Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikaktine;

'İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 269,58, Ankara'da 182,37 ve İzmir'de 69,58 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane oldu. Bu illerde vaka oranları Çanakkale'de 472,53, Kırklareli'nde 456,13, Edirne'de 278,59, Tekirdağ'da 336,43, Eskişehir'de 335,72, Artvin'de 186,43, Sinop'ta 302,60, Denizli'de 249,78, Giresun'da 298,63 ve Gümüşhane'de 213,83 olarak kayıtlara geçti.