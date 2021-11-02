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İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Sağlık
İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında, 100 bin kişide en çok vaka artışı; Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir'de oldu.

ÇANAKKALE (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında, 100 bin kişide en çok vaka artışı; Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir'de oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07, Antalya'da 52,27 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir oldu. Bu illerde vaka oranları; Yalova 387,97, Tunceli 286,42, Edirne 178,04, Balıkesir 297,35, Çanakkale 185,76, Tekirdağ 219,69, Kocaeli 456,88, Amasya 332,94, Osmaniye 269,80, Kırşehir 346,85 olarak kayıtlara geçti.


İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

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