İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi (2)

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum olduğunu duyurdu.