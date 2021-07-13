İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi (2)
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İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi (2)

İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum olduğunu duyurdu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum olduğunu duyurdu. Koca, "Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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