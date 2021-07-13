İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi
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İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın 3-9 Temmuz'u kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasında Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

SAĞLIK Bakanlığı'nın 3-9 Temmuz'u kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasında Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'u haftasını kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını Twitter hesabından paylaştı. Haritadaki verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.Büyükşehirlerde her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu. Bakan Koca, harita ile birlikte paylaştığı mesajında, "Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" dedi.


İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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