İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti
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İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2019 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen nüfus bilgilerine göre, seçim çevrelerini ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısını güncelledi.

05.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:08
İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

(YSK), Başkanlığınca 31 2019 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen nüfus bilgilerine göre, seçim çevrelerini ve illerin çıkaracağı sayısını güncelledi.

Buna göre, Ankara ve İstanbul 3'er, Bursa ve İzmir 2'şer seçim bölgesine ayrıldı.

Denizli, Kırşehir ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 1'er düşerken, İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Antalya'nın ise 1 arttı.

Kaynak: AA

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