İllere göre vaka sayısı açıklandı! İllere göre koronavirüs vaka sayısı ne kadar?

Gelen bir son dakika haberine göre; Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Peki, İllere göre vaka sayısı açıklandı! İllere göre koronavirüs vaka sayısı ne kadar?

Son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 660 oldu. Son 24 saatte 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi. Test sayısı 31 milyon 633 bin 171'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128, vefat sayısı 27 bin 562, ağır hasta sayısı 1232 oldu.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI NE KADAR?

Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

İl Adı Sayı Adana 59,95 Adıyaman 100,55 Afyon 22,32 Ağrı 27,50 Aksaray 92,01 Amasya 96,06 Ankara 35,49 Antalya 78,20 Ardahan 65,63 Artvin 78,42 Aydın 35,21 Balıkesir 83,65 Bartın 44,69 Batman 12,49 Bayburt 60,71 Bilecik 35,41 Bingöl 26,81 Bitlis 10,35 Bolu 44,96 Burdur 75,54 Bursa 34,87 Çanakkale 37,61 Çankırı 22,86 Çorum 35,36 Denizli 32,52 Diyarbakır 17,53 Düzce 43,99 Edirne 65,66 Elazığ 50,42 Erzincan 60,37 Erzurum 37,71 Eskişehir 30,99 Gaziantep 26,72 Giresun 184,34 Gümüşhane 97,18 Hakkari 9,55 Hatay 62,82 Iğdır 23,28 Isparta 33,88 İstanbul 60,19 İzmir 44,39 Kahramanmaraş 39,38 Karabük 34,15 Karaman 103,16 Kars 17,79 Kastamonu 29,73 Kayseri 56,71 Kırıkkale 43,23 Kırklareli 52,61 Kırşehir 29,90 Kilis 51,57 Kocaeli 88,19 Konya 90,99 Kütahya 50,91 Malatya 40,92 Manisa 42,52 Mardin 15,33 Mersin 90,57 Muğla 54,94 Muş 16,28 Nevşehir 66,16 Niğde 54,67 Ordu 194,42 Osmaniye 139,81 Rize 202,44 Sakarya 76,77 Samsun 171,29 Siirt 21,37 Sinop 79,52 Sivas 33,08 Şanlıurfa 27,12 Şırnak 7,82 Tekirdağ 55,37 Tokat 118,52 Trabzon 228,02 Tunceli 38,96 Uşak 27,70 Van 14,89 Yalova 75,17 Yozgat 41,07 Zonguldak 54,67



İL BAZINDA VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Bakan Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceklerini bildirdi.

En çok vaka sayısı olan iller arasında İstanbul yok. Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı İstanbul Avrupa Yakası için şöyle: 60.19... Anadolu Yakası için de durum aynı.