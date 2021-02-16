İllere göre vaka sayısı açıklandı! İllere göre koronavirüs vaka sayısı ne kadar?
Gelen bir son dakika haberine göre; Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Peki, İllere göre vaka sayısı açıklandı! İllere göre koronavirüs vaka sayısı ne kadar?
Son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 660 oldu. Son 24 saatte 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi. Test sayısı 31 milyon 633 bin 171'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128, vefat sayısı 27 bin 562, ağır hasta sayısı 1232 oldu.
İLLERE GÖRE VAKA SAYISI NE KADAR?
Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|59,95
|Adıyaman
|100,55
|Afyon
|22,32
|Ağrı
|27,50
|Aksaray
|92,01
|Amasya
|96,06
|Ankara
|35,49
|Antalya
|78,20
|Ardahan
|65,63
|Artvin
|78,42
|Aydın
|35,21
|Balıkesir
|83,65
|Bartın
|44,69
|Batman
|12,49
|Bayburt
|60,71
|Bilecik
|35,41
|Bingöl
|26,81
|Bitlis
|10,35
|Bolu
|44,96
|Burdur
|75,54
|Bursa
|34,87
|Çanakkale
|37,61
|Çankırı
|22,86
|Çorum
|35,36
|Denizli
|32,52
|Diyarbakır
|17,53
|Düzce
|43,99
|Edirne
|65,66
|Elazığ
|50,42
|Erzincan
|60,37
|Erzurum
|37,71
|Eskişehir
|30,99
|Gaziantep
|26,72
|Giresun
|184,34
|Gümüşhane
|97,18
|Hakkari
|9,55
|Hatay
|62,82
|Iğdır
|23,28
|Isparta
|33,88
|İstanbul
|60,19
|İzmir
|44,39
|Kahramanmaraş
|39,38
|Karabük
|34,15
|Karaman
|103,16
|Kars
|17,79
|Kastamonu
|29,73
|Kayseri
|56,71
|Kırıkkale
|43,23
|Kırklareli
|52,61
|Kırşehir
|29,90
|Kilis
|51,57
|Kocaeli
|88,19
|Konya
|90,99
|Kütahya
|50,91
|Malatya
|40,92
|Manisa
|42,52
|Mardin
|15,33
|Mersin
|90,57
|Muğla
|54,94
|Muş
|16,28
|Nevşehir
|66,16
|Niğde
|54,67
|Ordu
|194,42
|Osmaniye
|139,81
|Rize
|202,44
|Sakarya
|76,77
|Samsun
|171,29
|Siirt
|21,37
|Sinop
|79,52
|Sivas
|33,08
|Şanlıurfa
|27,12
|Şırnak
|7,82
|Tekirdağ
|55,37
|Tokat
|118,52
|Trabzon
|228,02
|Tunceli
|38,96
|Uşak
|27,70
|Van
|14,89
|Yalova
|75,17
|Yozgat
|41,07
|Zonguldak
|54,67
İL BAZINDA VAKA SAYILARI AÇIKLANDI
Bakan Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceklerini bildirdi.
En çok vaka sayısı olan iller arasında İstanbul yok. Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı İstanbul Avrupa Yakası için şöyle: 60.19... Anadolu Yakası için de durum aynı.