İllere göre vaka haritası güncellendi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs'taki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs'taki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 22-28 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." dedi. Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89.97, Ankara'da 115.71, İzmir'de 47.74 oldu.

SON 1 HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Öte yandan son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de açıklayan Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı