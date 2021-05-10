İllere göre vaka haritası güncellendi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs'taki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs'taki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 1-7 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" dedi.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.Haftalık verilere göre, İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller arasında yar aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 359,99, Kastamonu'da 340,08, Tekirdağ'da 318,48, Zonguldak'ta 309,97, Erzurum'da 303,58 oldu.

Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van ise 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 36,08, Adana'da 61,41, Mardin'de 62,36, Şanlıurfa'da 66,89, Van'da 71,95 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı