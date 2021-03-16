İllere göre vaka haritası güncellendi

12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün" notu ile paylaştığı haritaya göre; 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Trabzon, Kilis, Konya ve Edirne oldu. İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 olarak görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı