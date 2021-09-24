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İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

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İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi.

ZONGULDAK (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin; Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan ve Çorum olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 11-17 Eylül'ü kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.

Bakan Koca, ayrıca haritaya göre vaka sayısı son 1 haftada en çok artan 10 ili paylaştı. Koca, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart."

Haber :  ANKARA,


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