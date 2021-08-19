İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi
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İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı, illerin haftalık haritasına göre, son 1 haftada en çok Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan'da vaka artışı oldu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı, illerin haftalık haritasına göre, son 1 haftada en çok Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan'da vaka artışı oldu. 

Sağlık Bakanlığı'nın 7-13 Ağustos haftasını kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası güncellendi. Bakan Koca'nın Twitter'daki hesabından paylaştığı haritaya göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı; her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu. Haritaya göre, vaka sayısı en çok artan iller ise Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu. Bakan Koca, "Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım" mesajını paylaştı. Bakan Koca ayrıca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmaz" mesajını da paylaştı. 


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İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi
İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi
İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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