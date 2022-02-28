İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İSTANBUL (İHA) - Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1142,95, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: "12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel