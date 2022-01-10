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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Koca, 25-31 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının il bazındaki durumunu gösteren haftalık insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, 25-31 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının il bazındaki durumunu gösteren haftalık insidans haritasını paylaştı.

(İHA)

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İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

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