İllere göre haftalık vaka sayısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının il bazında yayımlandığı insidans haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının il bazında yayımlandığı insidans haritasını paylaştı.
(İHA)
Son dönemdeki vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün nedeni sizce nedir? #Covid19 | #Koronavirüs | #Korona— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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