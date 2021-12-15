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İllere göre haftalık vaka sayısı

İllere göre haftalık vaka sayısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının il bazında yayımlandığı insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının il bazında yayımlandığı insidans haritasını paylaştı.

(İHA)

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