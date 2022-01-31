İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, Ankara 725,62, İzmir 729,81 oldu.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel