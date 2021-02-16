İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 8-14 Şubat haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? En çok vakanın olduğu iller!
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İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 8-14 Şubat haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? En çok vakanın olduğu iller!

16.02.2021 01:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 01:08
İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 8-14 Şubat haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? En çok vakanın olduğu iller!

İllere göre 8-14 Şubat haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 8-14 Şubat Salı haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 8-14 Şubat haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? En çok vakanın olduğu iller!

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 8-14 Şubat haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? En çok vakanın olduğu iller!

SON 1 HAFTADA EN ÇOK VAKA BULUNAN 10 ŞEHRİMİZ

Trabzon : 228,02

Rize : 202,44

Ordu : 194,42

Giresun : 184,34

Samsun : 171,29

Osmaniye : 139,81

Tokat : 118,52

Karaman : 103,16

Adıyaman : 100,55

Aksaray : 92,01

YERİNDE KARAR DÖNEMİ BAŞLADI

Koronavirüs salgınıyla mücadelede "yerinde karar" dönemi başladı. Yeni dönemle birlikte, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da,yeni döneme girilmesi sonrası illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.

Koca açıklamasının devamında, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" açıklamasında bulundu.

İL İL HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Adana : 59,95

Adıyaman : 100,55

Afyon : 22,32

Ağrı : 27,50

Aksaray : 92,01

Amasya : 96,06

Ankara : 35,49

Antalya : 78,20

Ardahan : 65,63

Artvin : 78,42

Aydın : 35,21

Balıkesir : 83,65

Bartın : 44,69

Batman : 12,49

Bayburt : 60,71

Bilecik : 35,41

Bingöl : 26,81

Bitlis : 10,35

Bolu : 44,96

Burdur : 75,54

Bursa : 34,87

Çanakkale : 37,61

Çankırı : 22,86

Çorum : 35,36

Denizli : 32,52

Diyarbakır : 17,53

Düzce : 43,99

Edirne : 65,66

Elazığ : 50,42

Erzincan : 60,37

Erzurum : 37,71

Eskişehir : 30,99

Gaziantep : 26,72

Giresun : 184,34

Gümüşhane : 97,18

Hakkari : 9,55

Hatay : 62,82

Iğdır : 23,28

Isparta : 33,88

İstanbul : 60,19

İzmir : 44,39

Kahramanmaraş : 39,38

Karabük : 34,15

Karaman : 103,16

Kars : 17,79

Kastamonu : 29,73

Kayseri : 56,71

Kırıkkale : 43,23

Kırklareli : 52,61

Kırşehir : 29,90

Kilis : 51,57

Kocaeli : 88,19

Konya : 90,99

Kütahya : 50,91

Malatya : 40,92

Manisa : 42,52

Mardin : 15,33

Mersin : 90,57

Muğla : 54,94

Muş : 16,28

Nevşehir : 66,16

Niğde : 54,67

Ordu : 194,42

Osmaniye : 139,81

Rize : 202,44

Sakarya : 76,77

Samsun : 171,29

Siirt : 21,37

Sinop : 79,52

Sivas : 33,08

Şanlıurfa : 27,12

Şırnak : 7,82

Tekirdağ : 55,37

Tokat : 118,52

Trabzon : 228,02

Tunceli : 38,96

Uşak : 27,70

Van : 14,89

Yalova : 75,17

Yozgat : 41,07

Zonguldak : 54,67

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