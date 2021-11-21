İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel
İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.
İSTANBUL (AA) - İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri
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