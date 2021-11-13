ANKARA (AA) - İllere göre 30 Ekim-5 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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