İllere göre 30 Ekim-5 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. - Haberler
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İllere göre 30 Ekim-5 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Sağlık
İllere göre 30 Ekim-5 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu.

İllere göre 30 Ekim-5 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu.

ANKARA (AA) - İllere göre 30 Ekim-5 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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