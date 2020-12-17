İllerde koronavirüs vakaları azaldı mı? Hangi illerde vaka sayıları düştü? 17 Aralı koronavirüs vaka sayıları!

Koronavirüs vaka sayılarının düşmesi için önlemler alındı. Peki, İllerde koronavirüs vakaları azaldı mı? Hangi illerde vaka sayıları düştü? 17 Aralı koronavirüs vaka sayıları!

Kornavirüs vaka sayılarındaki yüksek artışı düşürmek için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İllerde koronavirüs vakaları azaldı mı? Hangi illerde vaka sayıları düştü? 17 Aralı koronavirüs vaka sayıları!

HANGİ İLLERDE VAKA SAYILARI DÜŞTÜ?

Hatay'da son hafta içinde günlük vaka sayısının düşüşe geçtiğine dikkati çeken Bakan Koca, buna karşılık hastane yükünün devam ettiğini aktardı. Koca, Hatay'da yatak doluluk oranının yüzde 63, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 85 olduğunu ifade ederek, erişkin yoğun bakım yatak sayısını son 10 gün içinde 301'den 429'a çıkardıklarını kaydetti. Gelecek hafta içinde 35 yoğun bakım yatağı daha ilave edeceklerini belirten Koca, "Sahada her biri 3 kişiden oluşan 363 filyasyon ekibimiz gece gündüz görev yapıyor. Bütün kurumlarımız ve hemşerilerimizle birlikte el birliğiyle mücadelemiz kısa sürede netice verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

17 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI